Puigdemont afirma que Cataluña ha vencido al Estado: "Hoy ya hemos ganado"

Vaya forma más egoísta, irresponsable, insana y precipitada de llevar a los catalanes al abismo. Un referéndum que no se podrá celebrar de una forma correcta y les da igual. Solo quieren utilizarlo a la desesperada. Qué pena que tanta gente sea tan fácil de engañar.



Catalanes que no os sentís españoles: Miráis a España por encima del hombro. Y no solo los independentistas pero lo disfrazáis de victimismo. Os estáis sobreestimando y eso es peligroso para vosotros mismos.



Resto de españoles: Arriba España, valemos mucho unidos, con toda la riqueza que nos da nuestra ligera diversidad cultural, no permitamos más veneno sobre la gente del sur o la solidaridad. Luchemos para que todo lo que nos ha separado nos fortalezca y crezcan por igual todas las zonas de España. Quitemos de enmedio la corrupción y seamos exigentes y no complacientes con quienes nos gobiernan, sean del partido que sean. Los políticos que se creen por encima de la ética, que se envalentonan por unos votos, que se endiosan a cambio de promesas de mejoría económica solo nos traen problemas. Si ven que los españoles somos exigentes y no unos corderitos, gestionarán todo mejor.



Viva España y a la merda el tonto miraombligo que se quiera independizar.