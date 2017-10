Mas recurre la fianza de 5,2 millones por el 9N alegando indefensión

A los fanáticos visionarios de CATAMATRIX no les asusta la cárcel ni el martirio: eso tiene como contrapartida la "gloria". Lo que de verdad les asusta es quedarse sin patrimonio. Eso tiene poca "gloria" y mucha "guasa". "QUE NO , OYE, QUE NO ¡HASTA AHÏ PODÏAMOS LLEGAR!"