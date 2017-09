Alicia Sánchez-Camacho: "Los únicos responsables después del 1-O son Puigdemont y su Gobierno"

"Puigdemont quiere imponer el pensamiento único"

"Rajoy nunca ha caído en trampas. Tiene un plan"

Artículo 155: "Hay mecanismos útiles sin aplicarlo"

Foto: Fernando Villar.

Ha sido durante muchos años la cara y la voz de los populares en Cataluña y viene advirtiendo desde siempre de los efectos devastadores que el independentismo radical puede causar en su tierra. La entrevista con Alicia Sanchez-Camacho (Blanes, 1966), prevista para hacerla coincidir con el 1-O, se celebra en el Congreso y se actualiza telefónicamente. Tiene un discurso de centro derecha de manual y una forma de hablar clara y directa, propia de quien ha sido casi todo lo que se puede ser en la política.

Es secretaria primera del Congreso de los Diputados y en la anterior legislatura se batió en el Senado como presidenta de varias comisiones. No se le cae de la boca la palabra legalidad, haciendo honor a su profesión de jurista, y no duda en calificar de "golpe a la democracia" con tufo totalitario lo que está ocurriendo en Cataluña. Hija de un guardia civil, defiende hasta la extenuación la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y cree los Mossos, aunque sus mandos políticos les presionen, cumplirán su deber y aceptarán las órdenes del mando único respetando el Estado de Derecho. Ve posible un Gobierno constitucionalista tras las próximas elecciones catalanas. No tiene miedo ni pelos en la lengua...

El 1-O ya está aquí: ¿El choque de trenes es un hecho irreversible?

Lo que es un hecho es que los independentistas y la Generalitat están queriendo romper Cataluña y España. Esto es un golpe de Estado a la democracia y ahora están en una huida hacia delante porque han creado unas expectativas falsas que no se van a cumplir. Lo que deberían hacer es frenar esta locura y parar ese falso referéndum.

Los independentistas insisten en que habrá referéndum, aunque no tenga ninguna garantía democrática...

El referéndum no se va a producir, y si ellos quieren hacer un sucedáneo de cualquier otro acto ni será referéndum ni tendrá ningún tipo de garantías ni va a ser reconocido por nadie. Harán el ridículo.

Lo que es cierto es ellos han cambiado el relato y ya no hablan de independencia, sino de democracia...

Ahora están abogando por el relato de la democracia porque la independencia no les es útil. Después del esperpento que se vivió en el Parlament nadie les cree. Es puro populismo y demagogia absoluta. La verdadera democracia no es ir a votar: muchos regímenes totalitarios pusieron urnas. La verdadera democracia es ir a votar dentro de la ley y garantizando las instituciones democráticas. Puigdemont y compañía están en clara desobediencia al Estado de Derecho y quieren imponer el pensamiento único.

¿Qué siente un miembro de la mesa del Parlamento como usted cuando oye a Rufián decir a Rajoy que saque "sus sucias manos de Cataluña"?

El nivel de Rufián, y las palabras ofensivas que siempre utiliza, son impropias de una democracia parlamentaria y de un representante político. Es lamentable.

Cortocircuitada la hoja de ruta, desarticulada la logística, llevados ante los tribunales algunos de los responsables, ¿ahora sólo les queda agitar las calles?

Todo lo que pueda ocurrir el 1-O será responsabilidad de quien está agitando las calles, de las entidades soberanistas que actúan a instancias de la Generalitat. Es gravísimo el golpe a la democracia y más grave aún que estén agitando, engañando, confundiendo y tergiversando a la gente e impulsándolos a la calle. Los únicos responsables de todo lo que pueda pasar estos días son Puigdemont y sus socios de Gobierno. La democracia se construye en los Parlamentos, no agitando las calles.

¿El PP tiene 'plan B' para 2-O?

El presidente y el Gobierno de España están demostrando que tienen una propuesta proporcional y de firmeza. Rajoy es muy consciente de la magnitud de lo que está sucediendo en Cataluña, y por supuesto que sabe lo que hay que hacer y tiene un plan a medio y largo plazo que iremos viendo poco a poco.

¿Esto es lo peor que ha ocurrido en nuestra democracia desde el 23-F, como ha dicho Felipe González?

Felipe González decía que es lo peor que ha ocurrido en estos 40 años, y no coincido con eso. Lo peor que ha sido el terrorismo, tanto de los yihadistas como de ETA. Después de eso, junto con el 23-F, el desafío de Cataluña es lo más grave que ha pasado. Estábamos acostumbrados al golpismo tradicional, desde el siglo XIX, y ahora en Cataluña se está dando un golpe a la democracia desde las propias instituciones, lo cual es doblemente malo.

¿Los 'nervios de acero' de Rajoy son una ayuda o parte del problema, como dicen algunos?

Rajoy ha hecho siempre lo que correspondía hacer. Con otro perfil político, las cosas hubieran ido peor. La gran virtud del presidente es que no ha caído nunca en las trampas ni en las provocaciones que han buscado los miembros de la Generalitat. Ahora se han quitado la careta. Pero, como yo vaticiné hace mucho tiempo, son claramente independentistas y claramente rupturistas con el Estado de derecho.

Ellos dicen que el PP ha sido una máquina de crear independentistas...

Les reconozco su gran habilidad para inventar relatos. Han construido una máquina de propaganda pagada con los impuestos de los catalanes. Cataluña está más endeudada que nunca, los niños están en barracones en los colegios, tienen problemas graves en la sanidad pública, y ellos, para ocultar su ineficacia, sólo se preocupan en cómo propagar y expandir su proceso separatista, inventando relatos falsos. No ha sido el Gobierno del PP, han sido ellos, los que han iniciado este camino a ninguna parte.

Sea como fuere, es difícil de saber quién manda, todos parecen lo mismo ideológicamente, el PDeCAT, la CUP y ERC...

Quien manda es la CUP. El PDeCAT ha iniciado un suicidio colectivo desde hace mucho tiempo, se ha entregado primero a ERC y luego a la CUP, y eso les va a pasar una factura altísima en términos políticos. Van a permitir que sea Esquerra quien se convierta en el nuevo partido hegemónico de la independencia en Cataluña.

Pues si es así, tal vez ir a unas elecciones empeoraría las cosas, ¿no?

Debe imperar la calma y la serenidad. Es el momento para una inflexión y, si hay elecciones, que se conforme un Gobierno de constitucionalistas. Es hora de que otras opciones, no independentistas, puedan gobernar Cataluña quitando a los que llevan 40 años en el poder. Esta situación límite ha servido para ver que los soberanistas han llevado a Cataluña y a los catalanes al precipicio y muchos ven ya que se necesita otra opción, la de un Gobierno constitucionalista.

Vamos, que no hay otra salida que ir a unas elecciones ya...

No. No creo que la solución sean unas elecciones autonómicas inmediatas porque algunos querrían convertirlas en un nuevo plebiscito que sustituyera al referéndum que no se ha podido realizar. Se debe seguir interviniendo las cuentas públicas para que no haya gastos que vayan a otro objetivo que no sea el del cumplimiento del ordenamiento jurídico, se debe estar controlando la educación, para que no ocurran casos de adoctrinamiento tan graves como los que estamos viendo, y hay que devolver la tranquilidad democrática a los ciudadanos. Lo que sí espero es que esas próximas elecciones, sean cuando sean, sirvan para que los soberanistas dejen de gobernar y se dé una oportunidad a nuevos Gobiernos constitucionalistas, como ocurrió en el País Vasco.

Puigdemont ha dicho que está dispuesto a ir a la cárcel. ¿La inmolación es su única salida política?

Puigdemont sólo pretende alimentar el victimismo de quien se ve como un cadáver político, sin ninguna posibilidad. Sabe que tiene que cumplir la ley y que su obligación como gobernante, además de cumplirla, sería dar ejemplo. Y si no lo hace, también conoce las consecuencias. Si algunos quieren volver a reeditar a los mártires del pasado se darán contra un muro porque el martirologio ya no cuela. La Ley es implacable para todos, se llamen Mas, Puigdemont, Junqueras o como se llamen.

Pero puede ser acusado de sedición, un delito muy grave. ¿Asusta la palabra?

A mí no me asusta nada en democracia, lo que me preocupa es la fanatización y que se esté impulsando un populismo demagógico en Cataluña. En una tierra como la mía -culta, democrática y progresista- es muy preocupante que arraigue el populismo demagógico. El acoso a alcaldes, periodistas, cantantes o intelectuales que no opinan como ellos atufa a totalitarismo. Están anidando un odio que se les puede ir de las manos.

¿Qué le parece que Mas apele a una caja de solidaridad para pagar los 5 millones de fianza por el 9-N?

Sólo quiero recordar las palabras del señor Mas cuando dijo que vinieran a buscarle a él porque era el único responsable. Es muy bonito jugar a ser el mártir y luego no querer asumir las consecuencias y que paguen los técnicos. Todos vimos en su declaración del Juzgado cómo se escondió detrás de los funcionarios, como los utilizó como escudos humanos, y la gente no es tonta. Si uno ha tomado una decisión personal, profesional o política, debe asumir sus consecuencias y Mas lo sabe.

Algunos dicen irónicamente que le pida el dinero a Pujol...

Mientras se hable de independencia, no se habla de nada más, ni de corrupción, ni de Pujol, ni de nada. La independencia ha sido una excusa y una coartada para Mas, para tapar la corrupción de su partido y no tener que asumir ninguna responsabilidad.

Quien está coqueteando con la desobediencia es Trapero, el líder de los Mossos, y eso si que es preocupante, si se trata de seguridad...

Gran parte del sueldo de los Mossos d'Esquadra se paga con los Presupuestos del Estado, y forman parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Es absolutamente antidemocrático que la Generalitat se esté apropiando de la policía autonómica. Estoy segura de que los Mossos, que son unos grandísimos profesionales, estarán con la ley y el Estado de Derecho. Los mandos políticos o policiales, si incumplen la ley, tendrán sus consecuencias, pero los Mossos, que están bajo el mando de Coordinación Única cumplirán con la ley y con el Estado de Derecho. No me cabe ninguna duda.

¿Están buscando una confrontación y altercados callejeros para dar una imagen de Estado policial?

Están buscando la máxima victimización, quieren cambiar el relato, inventándose una vulneración de los derechos civiles para poder justificar que el Estado español es un Estado represor, esa es su estrategia. Y algunos hablando de pelotas de goma o antidisturbios les hacen el caldo gordo. Aquí no hay Estado polícial, sino un Estado de Derecho, y no hay presos políticos como en otros lugares que Podemos conoce bien.

¿Qué le parece que estén pagando a observadores internacionales?

Una barbaridad. Nosotros desde el PP venimos denunciando lo que ha hecho Diplocat desde 2012, y nos hemos quedado solos en esa lucha. Pagar a 14 observadores internacionales va contra el derecho internacional y es otro ejemplo más de que esto es un referéndum ilegal.

¿Y si el lunes hacen una declaración unilateral de independencia?

La declaración de independencia, si no está reconocida por nadie, no existe en el mundo. Si quieren hacer una declaración de independencia tipo Ikea, pues que la hagan. Sería ridículo, absolutamente papel mojado.

¿La posición del PSOE de apoyo al Gobierno está beneficiando a Pedro Sánchez? Mejora en las encuestas...

Prefiero un PSOE sólido que un partido antisistema sólido como es Podemos. Por eso, espero que el PSOE, y C's, sitúen -como lo están haciendo- por encima de las siglas electorales la defensa de la democracia y la unidad de todos los españoles.

Vamos, que la unidad PP-PSOE-C's no debe tener caducidad el día 2...

Esa debe ser una unidad sin fisuras y firme, sin fecha de caducidad, porque la gran fortaleza que tenemos para luchar contra los que quieren dar un golpe de Estado a la democracia es ir juntos. Los demócratas, los constitucionalistas debemos estar unidos.

O sea, Sánchez y Rivera son de fiar...

Espero que Sánchez y Rivera sean de fiar para la garantía de una España de 47 millones de españoles. Su compromiso político tiene que estar ahí, muy por encima de las pequeñas cosas partidistas.

¿Y la actitud de Podemos, es de una calculada ambigüedad?

De ambigüedad nada. A Pablo Iglesias no le interesa el tema catalán, sino desgastar al Gobierno. Podemos está usando esta situación como otra moción de censura al Gobierno o al sistema democrático. Sólo les interesa llegar al poder, al precio que sea.

El daño añadido es que, en el resto de España, los ciudadanos están hartos de los catalanes...

No están hartos de los catalanes, sino de los independentistas. Ese hastío también lo tenemos los catalanes que vivimos en Cataluña, hartos de que se vulneren nuestros derechos, de que se nos trate de ciudadanos de segunda, y de que parezca que los demócratas y los catalanes son ellos cuando los que de verdad defendemos la democracia somos los demás.

Lo que produce indignación total es esa imagen de niños manipulados, el adoctrinamiento en las aulas, ¿no?

La educación en Cataluña está siendo base para un adoctrinamiento de nuestros niños y jóvenes, y ese es un grave problema social que tenemos que afrontar. Se aprovechan las aulas para adoctrinar, generar odio e hispanofobia y eso es intolerable. Yo, que he sido una gran defensora del modelo autonómico, ahora lo cuestiono, en el sentido de que debe haber mayor control en materia educativa, sobre todo en comunidades como la mía.

¿Una modificación de la Constitución serviría como bálsamo para aliviar las cosas o no?

No soy partidaria de reformar la Constitución, si es para ceder al chantaje independentista. Soy partidaria de modernizar la Constitución, de actualizarla y de tener una hoja de ruta clara que garantice el consenso máximo que tuvimos en esta Constitución del 78. Si algunos lo que quieren es modificar la Constitución para ceder ante el chantaje de los independentistas, se equivocan: eso empeoraría las cosas.

¿El artículo 155 se está aplicando de hecho y llegado el caso habría que aplicarlo de pleno derecho?

No entiendo ni la demonización de algunos artículos de la Constitución ni el deseo de algunos de que se aplique el 155 si no es necesario. El Gobierno del PP ha demostrado la firmeza en el cumplimiento del Estado de Derecho, y que hay muchos mecanismos, como intervenir las cuentas públicas o el control de la seguridad, sin tener que aplicar el 155.

