La Guardia Civil requisa 100 urnas y 2,5 millones de papeletas en Igualada

Listado de productos catalanes y sus alternativas



C- Productos origen o sede en Cataluña.



A-Alternativas.



Bebidas



C-Café Nescafé, Bonka, Marcilla



A-Café Saimaza, La Estrella…



C-Okey



A-Choleck



C-Infusiones Hornimans



A-Pompadour



C-Agua Fontvella, Aquarel, Viladrau, Lanjarón



A-Fuenteliviana, Bezoya, Solán de Cabras…



C-Cava Codorniu, Freixenet, Segura Viudas, Castellblanch, Delapierre, Rondel



A- Torre Oria, Carlota, Suria, Domingo de la Vega, Bonaral, Lar de Plata…



C-Vichy Catalán



A-Marcas blancas



C-Cerveza Damm



A-Túria, Cruzcampo, Alhambra



Dulces/pan/repostería



C-Repostería Martínez



A-Dulces Codan, La Bella Easo, Mildred, Dulcesol…



C-Donuts, Donetes, Bollycao, Phoskitos



A-Dulces Codan, La Bella Easo, Mildred, Dulcesol…



C-Productos Kinder.



A-Dulces Codan, La Bella Easo, Mildred, Dulcesol…



C-Panrico, Brooks American Sandwich.



A-Pan de molde Carolina, Orio, La Bella Easo…



C-Galletas Lu, Príncipe, Fontaneda, Artiach.



A-Guillón, Cuétara.



C-Dietéticos Gerble, Santiveri, Biocentury



A-El Clérigo



C-Chupachups, Caramelos Solano



A-Halls, Trident, Orbit



C-Colacao



A-Marcas blancas



C-Postres Royal



A-Dhul



C-Paladín instantáneo



A-Chocolates Amalia



C-Nocilla, Nutella



A-Marcas blancas



C-Miel de la Granja San Francisco



A-Varias



C-Cereales Nestlé



A-Cereales Pascual, Kellogg’s



Lácteos/Salsas



C-Quesos Hotchland



A-El Caserío, Arla, Arias, Kraft, La vaca que ríe, President…



C-Salsas Calvé, Hellmann’s, Ligeresa



A-Ybarra, Heinz



C-Tomate frito Solis, Apis



A-Orlando



C- Flora, Tulipán, Ligeresa



A- Arias, Artúas



Precocinados



C- Productos Frescavida (Gallina Blanca)



A- Gigante verde, Tortillas campifood



C- Productos Salto (Knorr)



A- La Cocinera, Frudesa, Findus



C- Productos Gallina Blanca



A- Marcas blancas



C- Cremas Knorr



A- Marcas blancas



C- Caldos Aneto



A- Marcas blancas



Carnes y embutidos



C- Embutidos Casa Tarradellas/Casademont/Noel/Argal (embutidos, charcutería y pizzas de Hacendado)



A- Oscar Mayer, EL POZO, Campofrío



C- Patés La Piara, Apis, Casa Tarradellas



A- Sánchez Romero Carvajal, Marcas blancas



C- Fuet Empuña



A- Embutidos Palacios



Envasados y congelados



C- Helados Frigo



A- Helados Royne, Alacant, Menorquina, La Jijonenca



C- Ultracongelados La Sirena, Maheso



A- La Cocinera, Frudesa, Findus



C- Conservas Dani



A- Conservas Albo, Cuca, Calvo, Isabel, Rianxeira



Pasta y pizzas



C- Pastas Gallo, El Pavo, Buitoni, (Pasta Hacendado que son Pastas Gallo)



A- Pastas La Ardilla, Miau, Giovanni, Ranna…



C- Pizzas Casa Tarradellas



A- Pizzas Campofrío, Palacios…



Hogar y droguería



C- Compresas Evax, Ausonia



A- Compresas Carefree, Renova, Tampax



C- Pañales Ausonia, Dodot



A- Pañales Huggies



C- Vileda



A- Ballerina, Sotch Brite, Ajax, Nanax



C- Papel transparente y aluminio Vileda



A- Papel transparente y aluminio Albal



C- Detergentes Colón, Dixán, Wipp Express, Norit, Micolor, Kalia, Vernel



A- Detergentes Ariel, Skip.



C- Suavizante Flor



A- Suavizante Mimosín



C- Sanitarios Harpic



A- Sanitarios WC Net, Pato WC



C- Lavavajillas Mistol



A- Lavavajillas Fairy, Ajax



C- Ambientadores Ambi Pur/Air Wick



A- Ambientadores Brise



C- Insecticida Bloom, Cucal



A- Insecticidas Rais, Baygon



C- Lejías Neutrex, Estrella



A- Marcas blancas



C- Friegasuelos Tenn, Neutrex



A- Friegasuelos Xampa, Ajax, Don Limpio



C- Calgón y Calgonit



A- Marcas blancas



C- Baterías y pilas Cegasa



A- Baterías y pilas Duracell



C- Productos de Zapatos Kiwi, KANFOR



A- Marcas blancas