Manuel Valls advierte que la independencia de Cataluña sería el fin de Europa

es que seguimos estando en la edad media, la humanidad no evoluciona, debido a que el individuo en sí mismo no madura, ¿no son esas deportaciones de personas lo mismo que hicieron los Reyes Católicos? ¿ ... y el construir muros no es algo de la edad media, de los feudos … ? ¿ ... y todas esas batallas entre moros, judíos y cristianos? ... Pero por la misma regla de tres lo de la edad media seguía siendo lo de la prehistoria, ¿no estamos todos divididos en tribus (naciones, estados), en sectas, ... es más lo de la prehistoria no cambia demasiado respecto al animal ¿no han visto a los chimpancés cómo patrullan su frontera en busca de intrusos?, se parecen mucho a las maniobras de las fuerzas de seguridad, ... y todas esas guerras en general y toda la explotación de unos sobre otros no han cambiado nada desde que el hombre es hombre, … así que hemos cambiado las piedras por balas y después por bombas y a eso llamamos evolución, cambio, progreso, ... yo diría mejor que somos monos con tecnología, ... y ¿no se han dado cuenta que lo que en la sociedad es primitivo se relaciona con lo que en la mente individual es inmaduro, infantil, ... como identificarse con colores, banderas, sentirse uno protegido no ya por el grupo sino por la imagen y los símbolos que atribuye al grupo y con los cuales se emociona?, ... Es parecido a cuando un niño se viste de futbolista, se pone más ancho que alto, se siente futbolista, lo mismo ocurre cuando uno canta un himno, hace un rito, ... cree que es pacífico, cree que ama a su país, se siente muy patriota, muy buena persona ... La búsqueda de seguridad tiene mucho que ver en todo esto que sólo trae calamidades al ser humano, pero dense cuenta de una cosa, para el cerebro la sensación de seguridad es más importante que la seguridad misma, el cerebro se conforma con sentirse seguro no con descubrir si existe realmente la seguridad, ... y además la seguridad es una cosa extraña, mientras más se busca menos seguridad hay, buscar seguridad es como manotear a una avispa, ...