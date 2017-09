El PDeCAT rectifica y dice ahora que si el 1-O gana el 'sí', el Parlament deberá declarar la independencia

Antes había descartado una declaración unilateral de independencia

Ahora dice que el 4 de octubre será un día "muy importante" de activación

La Ley de Transitoriedad contempla la declaración unilateral en 48 horas

El portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano. Foto: Efe

El portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano, defiende ahora que si en el referéndum soberanista previsto para el próximo domingo es un éxito, el Parlament deberá dar salida a lo que contempla la Ley de Transitoriedad, que prevé que se declarará la independencia en 48 horas en caso de victoria del 'sí'. La CUP exige que la proclamación de la independencia sea en las 48 horas posteriores al referéndum.

Estas palabras contrastan con las pronunciadas el pasado martes, cuando aseguró que la declaración unilateral de independencia de Cataluña tras el 1-O estaba "absolutamente descartada" y que, en todo caso, esta decisión requeriría "un proceso de negociación con el Estado".

El independentista catalán, sin embargo, augura ahora que el próximo 4 de octubre será un día "muy importante" porque el Parlament deberá poner en marcha los mecanismos incluidos la Ley de Transitoriedad, es decir, proceder a la declaración de independencia de Cataluña.

Preguntado en este sentido si barajan dialogar con el Gobierno de Mariano Rajoy antes de proceder a esa declaración, Campuzano ha señalado que el Estado a tenido "muchas oportunidades" para responder a esa cuestión.

En todo caso, el diputado del PDeCAT ha dicho que espera que el Ejecutivo sea "democrático" y no aplique el artículo 155 de la Constitución, que suspende la autonomía de Cataluña, sino que "escuche a los catalanes". Si lo hace, ha indicado, será "otro error de los muchos que acumula el Gobierno".

Contra los discursos del odio

Preguntado por el vídeo lanzado por el PP en Twitter para denunciar la "hispanofobia" de los independentistas catalanes, Campuzano ha admitido que no lo ha visto pero ha defendido que no se puede fomentar "el discurso del odio". Según ha dicho, el PP debe entender que es el partido del Gobierno, "y no del incendio de España contra Cataluña".

El diputado catalán ha abundado que lo que se necesita ahora son mensajes que hagan entender que hay un reto político "de primera magnitud" que requiere de un Gobierno "dispuesto a escuchar y entender lo que digan los catalanes" el próximo domingo.

Y es que Campuzano se ha mostrado confiado en que el 1 de octubre los catalanes puedan expresar su opinión en libertad en una jornada que espera que sea "tranquila". A este respecto, ha mostrado su "plena confianza" en que los Mossos d'Esquadra garantizarán que así sea.

