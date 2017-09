Puigdemont reúne a la Junta de Seguridad de Cataluña ante el 1-O

A los policías autonómicos catalanes les han puesto en un gran dilema: obedecer defendiendo lo que han jurado, la constitución y el estatuto u obececer a los políticos que les pagan pero que se quieren cargar la constitución y el estatuto desde fuera de la legalidad. Yo entiendo que todos tienen derecho a tener sus ideas y no creo que a ninguno se le haya perseguido por votar a la CUP, o por tener ideas independentistas. Y lo mismo digo de los políticos. En este momento se está persiguiendo a los delincuentes, gente que incumple la ley, y esa es la obligación de la policía, de toda la policía, independientemente de sus ideas. Y si no sirve para ese trabajo pienso que lo mejor es que no esté. Ya está bien del victimismo, de hablar de presos políticos y demás zarandajas. No hay nadie detenido por independentista a pesar de que es un tema de hace mucho tiempo. Todo el mundo dice lo que quiere y nunca ha habido detenidos. Lo que no se puede permitir es que se incumpla la ley y no pase nada. Yo no entiendo de leyes, ni de penas, pero entiendo que la ley es para todos y que cualquiera que la incumpla debe sufrir las consecuencias. En cuanto a la democracia del referendum, me río de ella. En este país y mientras no se diga lo contrario existe una democracia parlamentaria, o sea, se ponen las urnas para elegir a los representantes. Si lo que se quiere es una "democracia asamblearia" , en la que simpre se hace lo que dice el que más vocea o el más sinvergüenza, o el más mentiroso, pues digámoslo, pero que sirva para todo: votemos el código de la circulación, votemos el derecho civil, votemos la ley de arrendamientos, votémoslo todo y "mandemos a la mierda a todos los políticos" que ya no van a hacer falta porque las leyes saldrán de los referendums. Eso es algo parecido a lo que dice Podemos, pero sin quitar a los políticos, claro, que alguien tiene que mandar y lógicamente tienen que ser ellos. Que en Cataluña quieren democracia: convoquen elecciones y quien salga se ponga a hablar con el gobierno central sin imposiciones. Que quieren democracia: cumplan la ley y desde la ley intenten lo que quieran, incluída la independencia. Todo lo que no sea eso es DICTADURA Y GOLPE DE ESTADO y como tal se debe de tratar.