El PDeCAT dice que tras el 1-O habrá un proceso constituyente de 6 meses y no una declaración de independencia

Los independentistas saben que no va a ver un referendum pero no pueden admitirlo puesto que evitaría que la gente se movilizase el día 1-O. Lo que pretenden es que el máximo número de personas se movilicen el próximo domingo. Quieren hacer una demostración de fuerza ante España y ante el mundo para después conseguir una posición ventajosa en las negociaciones que se establecerán con el Estado. Todo esto forma parte del teatro previo, treatro cuya puesta en escena ya lleva unos cuantos años y que como todo buen guión exige el más dificil todavía, por lo que cada vez tienen que hacer puestas en escenas más arriesgadas para conseguir que el público no se aburra.



Por otro lado, esta el tema de la intervención de los Mossos el día uno, con esa nueva teoría que se acaban de sacar de la manga y que consiste en la proporcionalidad de la actuación policial. Solo van a intervenir si hay poca gente dispuesta a votar, que es equivalente a decir que no van a intervenir. Vamos una desobediencia tácita pero clara. La proporcionalidad es un concepto jurídico que implica actuar con los medios adecuados para evitar que se lesione un determinado bien juridico (por ejemplo para detener a una persona no hay que hacer uso de más fuerza de la necesaria). La proporcionalidad no significa que cuando existan muchas personas implicadas no se deba actuar, porque según este criterio las manifestaciones masivas podrían actuar libremente sin intervención de la policía, y es precisamente donde más necesario que intervenga la policia y de hecho donde más intervienen para que no deriven en actos incontrolados.