Trump, tras la reunión con Rajoy: "Creo que España es un gran país y tendría que seguir unido"

El único mandatario que os apoya es Maduro. Se entiende que estés dolido. No va a haber referéndum el 1-O. Se entiende que estés dolido. Es muy probable que de forma oficial o no oficial se suspendan las competencias de Cataluña. Se entiende que estés dolido. Sabes que cuando te vayas de este mundo (que sea dentro de mucho tiempo, lo deseo sinceramente, aunque me cueste un dineral en aspirinas) Cataluña seguirá siendo española. Y yo de verdad entiendo que estés muy dolido. Pero mucho ánimo, no pienses en ello y ya está.