La Fiscalía pide a los Mossos precintar los colegios electorales del 1-O

Aval implícit al referèndum



Si amb tots els detalls anteriors no n’hi havia hagut prou, en la segona resposta de Trump, el president nord-americà afegia una nova idea: ell votaria per ‘una Espanya unida’. És clar, si li havien demanat pel referèndum de diumenge, respondre que votaria per una Espanya unida era una manera implícita d’avalar la participació en el referèndum. Trump votaria, tot i que votaria no. Tenint en compte que la lletania de l’estat espanyol consisteix a dir que votar és il·legal i que no s’ha de participar en el referèndum, una afirmació com la de Trump –’jo votaria’– era un torpede a la línia de flotació de l’estratègia espanyola contra l’1-O.