Trapero traslada a la Fiscalía que precintar colegios comportará problemas de orden público

¿Es delito convocar un Referéndum? NO



Según el ordenamiento jurídico español, no es delito.



¿Cuál es la función de los Mosos?



Evitar que se produzcan delitos, perseguir a los culpables y velar por la seguridad de los ciudadanos.



¿Es legal el Referéndum? Según la ley española NO. Según el Derecho a Autodeterminación de los pueblos SI.



¿Por qué no es legal? Porque el Congreso de Madrid no ha dado el pertinente permiso para hacerlo.



¿Deben los Mosos dejar de hacer todas sus funciones para evitar el Referéndum? No. Lo primero es perseguir delitos, lo segundo velar por la seguridad y no provocar situaciones de conflicto.



¿Por qué España hace ese despliegue de fuerzas del orden si no hay delito? Porque les da miedo conocer el resultado. Mientras no haya resultado puede seguir hablando de mayoría silenciosa,…