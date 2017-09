Felipe González sobre la situación en Cataluña: "Es lo que más me ha preocupado en 40 años"

Gonzalez fuiste uno de los que organizó el café para todos porque te convenía a ti no porque no vieras el peligro de que en el futuro al ceder la educación y la policía las nuevas generaciones salieran no adoctrinadas si no odiando a España, y se muy bien de lo que hablo porque soy vasco y veo aquí exactamente lo mismo.



Lo dijeron en el 77 miles y miles de personas que sabían de qué va esto pero entonces los del PSOE, con Txiki Benegas a la cabeza, ibais por las calles de Bilbao gritando junto a los batasunos "Nafarroa Euskadi da" o sea Navarra es Euskadi, porque queríais unir a la fuerza Navarra al pais Vasco, y "vosotros fascistas sois los terroristas" y como gozabais ... hasta que empezaron a gritaroslo a vosotros y a mataros.



No olvidamos que a la celebración de tu primera victoria en las generales del 82 invitaste a Madrid a Pablo Escobar, el jefe del cártel de Medellin, el mayor narcotraficante y secuestrador de la historia y que despues "casualmente" tu amigo Sarasola hizo el metro de Medellin.



De los crímenes del GAL, secuestros, asesinatos, robo masivo de fondos reservados, etc etc también tienes todo por explicar.



En fin Felipe, deberias buscarte un agujero en el que meterte y callar. En cualquier país decente estarias en la carcel de por vida y en este aún tenemos que verte dando lecciones de moral. Gente como tu y tu amigo el rey desmérito sois los responsables directos de la crisis social de España y de las que vendrán.