JxSí asegura que el Govern está enviando notificaciones a los miembros de las mesas del 1-O

Esta mañana, iba tranquilamente por la calle y, de repente, me cae del cielo granos de tierra o arena en el cabello. Era una señora que estaba sacudiendo una zapatilla desde su terraza. Acababa de ducharme y afeitarme. Y ¡qué casualidad! Era una señora "catalufa", ya que tenía una enorme bandera estelada colgada en la barandilla de su terraza. Me he tenido que volver a duchar.



Por supuesto que la denunciaré. Además, sé el piso. Es la única bandera estelada que hay colgada en todo el edificio.



No es la primera vez que me cae algo en la cabeza. Una vez, también desde una terraza, me lanzaron un cigarrillo encendido y mi cabello echó a arder. Fue porque llevaba colonia en el cabello. Todo el mundo sabe que la colonia es inflamable.