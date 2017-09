Los Mossos alegan al fiscal que la coordinación con la Guardia Civil el 1-O está injustificada

Si el Fiscal convoca a tres altos mandos policiales con nombres y apellidos, no es entendible que el Mayor Trapero (uno de los convocados) no se presente a la reunión con el fiscal y envíe a un subordinado.



A no ser que fuera por motivos de enfermedad, es del todo inaceptable y es de suponer que el Fiscal le habrá llamado al orden, por incumplir una Orden expresa.



Sres Mozos de Escuadra, el Gobierno de España tiene las competencias suficientes para convocar, coordinar, tomar el mando, etc de todas las fuerzas policiales si por motivos de seguridad fuera necesario.