Rajoy busca en EEUU el respaldo de Trump ante el desafío de Puigdemont

LO SABEMOS.



MARIANO EL RAJOY HA IDO A EEUU A HACERLE LA PELOTA A TRUMP CON LA INTENCIÓN DE QUE LE DIJERA QUE EL DESEMBARCO DE NORMANDÍA, QUIERO DECIR, LOS DOBERMAN QUE SE HA CONSEGUIDO PARA MORDER A LA GENTE, GOZARAN DEL VISTO BUENO DE LA CASA BLANCA.



ESTOS FACHAS, ESTA BANDA DE DELINCUENTES NO CAMBIA, SE PIENSAN QUE LOS DEMAS SON TONTOS.



PUES ME ALEGRO DE LA SABIA DECISIÓN DE LA CASA BLANCA, ABSTENIÉNDOSE DE OPINAR Y DICIÉNDOLE AL RAJOY, QUE SI PARA ESO FUE, YA SE PUEDE DAR MEDIA VUELTA.



RAJOY, PRESENTE SU DIMISIÓN ANTES DEL 1-O Y NO TERMINE DE DESTROZAR ESPAÑA YA QUE, DESDE SU TRONO HA ORGANIZADO UNA PELEA DE GALLOS EN LA QUE SE PREVEE DAÑOS POR AMBAS PARTES Y TODO PORQUE ES UN DICTADOR Y NO SABE QUE SIGNIFICAN, A PESAR DE SU RESPONSABILIDAD, PALABRAS COMO DEMOCRACIA, DIÁLOGO O LIBERTAD