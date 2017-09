Podemos rechaza "rotundamente" una declaración unilateral de independencia en Cataluña

Esta gentuza no tiene ni P. idea de lo que dice ni de lo que quiere, Un día dice una cosa, al siguiente lo contrario. Un día dice no y otro llama a Otegui y a los esquerros para dar un mitin con ellos.



Esta gentuza no piensa en nada más que en destruir todo lo que hemos conseguido con muchos años de esfuerzo y sobre todo la democracia de la que tanto hablan.



No puedes estar con los golpistas como la tal Colau y ser amigo de un terrorista como Otegui y hablar de democracia.



Si está gente sigue con los mismos votos despreciando a instituciones como la guardia civil que es de las pocas que nos defienden no merecen que reciban ni un solo voto de un español decente.