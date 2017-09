Maza abre la puerta a pedir prisión para Puigdemont por malversación de fondos públicos con el 1-O

Al 11, por favor, respeta a Ramoncillo. En democracia es muy importante que haya gente crítica con el gobierno cuando comete delitos, incluso debe criticarse cuando comete errores que no son delitos.



La fuerza con la que los "denuncia" es admirable y todos deberíamos hacer lo mismo para hacer un país mejor para nosotros y nuestros hijos.



Que use esas "denuncias" para justificar el robo de todo ese territorio a sus actuales soberanos, todos los españoles es más cómico que otra cosa.



Pero el intento secesionista pasará y necesitaremos que Ramoncillo siga opinando así para mejorar España.



Yo no creo que Ramoncillo esté mintiendo y no esté preocupado por lo que denuncia. No creo que sea un oportunista indepe.



Creo sinceramente que, cuando Puigdemont esté en la cárcel y nos hayamos puesto a mirar para delante (para llevar a España donde se merece), Ramoncillo va a seguir denunciando todas estas cosas.



No creo que Ramoncillo sea uno de esos rastreros que habla de los defectos para justificar matarte, yo creo que lo hace por ayudar.



Y los necesitamos a todos a partir del 2 de octubre. No podemos dejar que el PSOE tenga a la mitad de los ciudadanos cobrando y viviendo del estado en sus comunidades, por ejemplo (Ramoncillo eso nunca lo denuncia, no sé si es que no lo ve un problema).



Estoy seguro también que Ramoncillo sabe que perdemos mucho dinero al tener 18 gobiernos por toda España, si lo dejáramos en uno nos podrían quitar un tercio de los impuestos.



Por favor, Ramoncillo, ayúdame a ayudarte, no nos pidas ayuda para suicidarnos.