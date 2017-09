Interior rechaza convocar la Junta de Seguridad en Cataluña y fija una próxima reunión en la sede de los Mossos

Mucho no obedeceré, no acataré y cuando llega la hora de la verdad todos se bajan los pantalones: Mas, cuando fue a declar: yo mo fuí fueron los voluntarios, registro de consejerias: los propios cargos colaboraron mansamente con la guardia civil para facilitar el registro, Control de cuentas por parte del estado: Siguen mandando los informes puntualmente, Intervención de sus presupuestos colaboran fielmente, detención de sus cargos, humilladamente fueron conducidos a comisaria. Junta electoral disuelta en cuanto se lo ordenó el juez. Tv3 retirada propaganda electoral. Registro de empresas humilladamente les abres las puuertas. Sus instituciones pisoteadas. Y muchas mas vejaciones y solo se les ocurre ir a cantar la estaca en la calle. Pero no decían que no ivan a obedecer , son patéticos, un pueblo de risa, no merecen ni siquiera una autonomia .