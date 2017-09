Campaña por el 1-O en las iglesias de Cataluña: el monje de Montserrat rechaza la "represión" del Estado

No todos los monjes son cristianos, y el sayo o la sotana no hace al monje.



En los mandamientos de la ley de Dios, la mentira, el juramento en vano, la falta de amor al prójimo, cualquiera que sea su raza, color y lengua, son pecado. Y también hay que recordar aquello de dar al Cesara lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios, pero esto un fanático es dificil que lo entienda.







Por cierto, que cumplan con la sentencia de devolver a Aragón los bienes que tienen secuestrados, porque no son bienes privativos sino de la Iglesia Católica.