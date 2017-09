Tapan con unas lonas la imagen de Piolín en el barco de la Policía Nacional

Pues yo aplaudo la iniciativa, ya que si hubiese sido un portaeronaves de la armada, la cosa seria preocupante, pero como se trata de no atemorizar, la eleccion del buque Warner me parece buena idea.



Es un camuflaje perfecto para que los catalanes no lo tomen como una invasion.



Yo no le pondria lonas y asi se podrian llevar a los niños a ver el barco, que es muy chuli.