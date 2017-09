Iglesias pide a Sánchez articular un nuevo gobierno de unidad plurinacional que negocie el referéndum

Alguien puede decirme qué puedo hacer con unas personas que quieren usurpar mis derechos y soliviantar mi sistema social?



Si acudo a la ley me tachan de fascista y antidemocrata.



Me cuentan que la solución es derrocar al gobierno para instaurar otro régimen en el que mis derechos ya no me pertenecerían.



Por más que lo pienso no me acaba de convencer pues creo que perdería mis derechos y mi sistema social.



Alguna otra idea?