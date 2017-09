El PNV se ofrece como intermediario para solucionar el conflicto entre el Gobierno y Cataluña

Esto que digo a continuación es exactamente aplicable al nacionalismo vasco ¿intermediar entre sus hermanos ideológicos y el Gobierno Español? Esto es de carcajada ¡Pero si la ÚNICA diferencia es que el PNV está esperando a digerir Navarra antes de hacer los mismo que los separatistas catalanes!



La gasolina del procés es el supremacismo catalán ¿Que es el supremacismo catalán? Es una pretendida superioridad moral, cultural, económica y social.



Todo ello, teñido de una xenofobia alucinante. Ese veneno es lo que se están



inyectando a los niños de 3 años en las guarderías de toda CAT. Y lo hacen sin la mínima autocrítica, con una desfachatez increíble. Yo, a eso lo llamo FASCISMO. Veo las mismas juventudes hitlerianas que en los documentales de la 2ª Guerra Mundial, con sus esteladas permanentemente a la espalda los mismos Camisas Pardas, el mismo entusiasmo borreguil de las masas ¿Es ese el ejemplo de democracia que proponen al mundo? ¿En un “país”, dedicado al monocultivo del pensamiento único En el que desde la escuela a la tumba solo se oye lo mismo: “somos El Pueblo” “somos la Leche” “ellos, El Enemigo” .El objetivo es extender el concepto de la Inmersión Linguística a toda la Sociedad, a todos los ámbitos. Al disidente, se le llama “charnego de mierda” o “facha asqueroso españolista” y se le hace la vida imposible en el trabajo, en el barrio, en el negocio..: ¡y eso lo apoyan grupos que se dicen de izquierdas! ¿De que Izquierda me estáis hablando? Verdaderamente, hay Izquierda Fascista, no es ninguna broma. Siempre que aparece el nacionalismo xenófobo y totalitario, hay Fascismo. ¡Y tienen los santos coj...s de presentarse ante el mundo como víctimas por defender la Democracia! Su desfachatez no tiene límites....