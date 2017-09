El independentismo perdería la mayoría absoluta en unas elecciones en Cataluña, según un sondeo

Qué más da que sea verdad el titular, lo que está claro es que el 1 de octubre solo ireis una parte, la otra parte de Cataluña no irá.



Este referndum es una broma y un fraude,poco serio, Una boliviarada, un atentado a lo que se llama democracia.



Empezando por los propios Independentistas......ya no es que se salten las leyes españolas o europeas, las dictadas por la Comisión de Venecia o por los derechos que marca la ONU sino que se saltan de forma dictatorial el propio reglamento del Parlament....normas que tienen que tener el visto bueno del Parlament con 2/3 las cambian el día anterior porque me sale de los coj......como la ley de transitoriedad o la ley del refendum donde a la Oposición la anulan de forma Nazi,-tú no hablas y te quito tus derechos- Pasandose por la entrepierna todos los trámites parlamentarios.....Eso lo hace el tal Maduro....Y Cataluña presumiendo de su modernidad......puffff. Con estos independentistas en el gobierno lo vamos a lamentar todos, unos y otros....dicen que hacemos independentistas.......pues hay que tener poco cerebro para dejarselo comer de una manera tan facil. Me recuerda los nacionalismos de aquellas épocas.



Mirar..... Como dijo aquel.......para ser un Estado no hay que creerselo sino que tiene que parecerlo......y para los paises del mundo, Cataluña es España, sin el reconocimiento internacional no se va a ninguna parte y por lo que he visto y oido os dirigís al abismo arrastrando al resto de catalanes y de españoles.