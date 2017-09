La presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, agredida por un botellazo de un grupo ultra en una asamblea de Podemos

La tensión ha ido creciendo por el aumento de manifestantes

Incidentes en torno a la asamblea que celebra Podemos en el pabellón Siglo XXI de Zaragoza. Una concentración ultra de cientos de personas ataviados con banderas españolas ha terminado en agresión.

La Policía Nacional se ha personado en el recinto, pero no ha podido evitar algunos actos desagradables como el lanzamiento de botellas. Una de ellas ha impactado en la cabeza de la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba.

El dirigente de Izquierda Unida Alberto Garzón ha explicado en Twitter la situación vivida asegurando que "de momento no podemos salir porque no hay efectivos suficientes de la Policía Nacional, están todos buscando urnas y papeletas en Cataluña, así que nada, estamos rodeados de nazis por defender la democracia y no podemos salir porque el Estado no tiene efectivos, genial".

Crece la tensión

La tensión a las puertas del pabellón Siglo XXI ha crecido a lo largo de la mañana al ir en aumento el número de manifestantes que se han ido congregando en los alrededores, lo que ha llevado a las fuerzas de seguridad a restringir las entradas y salidas del recinto.

Antes de las 9.00 horas, apenas una veintena de personas, la mayoría con banderas de España, ha coreado gritos en favor de la unidad territorial y en contra del acto que Unidos Podemos, junto con fuerzas nacionalistas e independentistas, ha organizado en la periferia de Zaragoza. La presencia policial a esa hora resultaba testimonial, pero la suficiente para flanquear a los asistentes, como se ha comprobado con la llegada de la delegación de IU, liderada por su coordinador federal, Alberto Garzón.

Sin embargo, mientras avanzaba la mañana y se iban sucediendo las intervenciones (estructurada en bloques) de las decenas de cargos públicos y parlamentarios de Unidos Podemos, la concentración de manifestantes con banderas de España ha ido ganando en tamaño.

Alrededor de las 12.00 horas, los responsables de seguridad del pabellón, en el que durante toda la mañana ha estado presente el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, han restringido las entradas y salidas del recinto tanto a los cargos de Unidos Podemos como a los periodistas acreditados para dar información de esta asamblea, dedicada íntegramente a la situación actual de Cataluña.

Fuentes municipales han indicado que, a tenor de los acontecimientos y de la creciente asistencia de manifestantes, se ha solicitado refuerzo policial a la Delegación del Gobierno para garantizar la seguridad de los presentes.

La Asamblea de este domingo en Zaragoza, Unidos Podemos la ha organizado con el objetivo de construir un frente común contra la "ofensiva antidemocrática" del Gobierno en Cataluña, y reivindicar la necesidad de diálogo y de un referéndum pactado, como solución política a la crisis catalana.

El encuentro, que el grupo parlamentario confederal abrió a la participación de todas las formaciones que estén "del lado de la democracia" frente a la "represión" del PP, cuenta con la presencia del PDeCAT, ERC, PNV, Compromís y Mès Mallorca y varios alcaldes de candidaturas de unidad popular.

