Reparten un millón de papeletas para votar en el referéndum ilegal

La argumentación habitual de los constitucionalistas hace aguas por todos lados. Son mera hipocresía como aquella que defendían que los vascos podrían defender el derecho de autodeterminación una vez que renunciaran a la lucha armada... Evidentemente era mentira.



Estas son algunas de las falsedades habituales que nos vemos obligados a escuchar diariamente en los medios de desinformación y adoctrinamiento españoles:



1- No acatan la constitución firmada y votada mediante referendum (la palabra maldita). Olvidan que era la única ventana a la libertad abierta después de 40 años de dictadura y con el ruido de sables que se escuchaba de fondo. Si el referendum actual no recoge los mínimos democráticos para tener legitimidad, que se podría decir de una constitución que imponía un rey y no liquidaba los poderes generado durante 40 años de dictadura.



2- Los catalanes deberían iniciar su reclamaciones en el parlamento español para que se vote allí la reforma de la constitución. ¿Pero se piensan que los catalanes son tontos? Es evidente que no existe voluntad política de reformar la constitución, porque es status quo actual beneficia a quienes alternar la gobernanza, especialmente al partido de derechas.



3- En la últimas elecciones hubo mayoría de votos de constitucionalistas. Cierto, pero obviamos la brutal campaña de desprestigio de los medios de comunicación, las ilegalidades cometidas por el ministerio de interior, ... No se olviden de las falsas acusaciones del alcalde de Barcelona (Trías) y esos afinamientos que tanto gustan al ministerio de interior.



4- El gobierno no tiene nada que ver con las decisiones judiciales que se están llevando a cabo ya que en España existe la separación de poderes. Suena cómico sólo decirlo. Falso como un billete de 4 euros. Nos acordamos del fiscal anticorrupción con sombrero panameño, o las inhabilitaciones de Garzón y un tal Elpidio por perseguir la corrupción.



5- Todos los españoles son iguales ante la ley. Irrisorio. Nada más lejos de la realidad. Recuerden fiscales defendiendo a infantas y el hiernísimo paséandose por Suiza alegremente.



6- Los catalanes han sufrido un adoctrinamiento brutal por culpa de la educación transferida y por culpa de TV3 (Con un audiencia ridícula). Claro, sin embargo todos los españoles que han estudiado en tiempos de la dictadura franquista con el crucifijo en la pared recibieron una educación objetiva y llena de valores,ja,ja,ja. Y por supuesto, los grandes medios de comunicación no defienden los intereses de quienes les financian y les generan sus grandes beneficios. Curioso, ¿verdad?



7- Cataluña no tiene un origen histórico que justifique sus ansias de independencia. Euskadi y Navarra si las tienen y serían igualmente ninguneadas por las fuerzas constitucionalistas.



8- Los catalanes deben renunciar al desafío independentista del 1-O y sentarse a negociar con el gobierno. ¿Pero estamos de broma? Si el PP sabe que no tienen rédito electoral alguno en Cataluña y al contrario, sus votantes de derecha y extrema derecha ansían venganza frente a los catalanes. Los socialistas les ofrecen Federalismo, pero sin especificar más, no significa nada. Sería como cambiar la palabra autonomías por federaciones. Pero al final, tendrían que seguir tragando con la monarquía, la solidaridad interregional, ... Les podría pasar como a los vascos que pese a firmar su estatuto de autonomía hace más de 20 años, todavía están esperando la transferencia de numerosas competencias acordadas. No te puedes fiar de un nacionalista español. Son personas sin palabra. Y a los hechos me remito.



No me importa acumular montón de votos negativos. Si quisiera reconocimiento y comprensión escribiría en otro tipo de prensa como puedes ser Huffington Post entre otros. Cada día menos, la verdad.



...



Podría estar hasta mañana, pero creo que dado el público objetivo de este panfleto, tengo pocas posibilidades de generar cierta reflexión.



Estas palabras van dirigidas a las pocas personas objetivas, que puedan comprender que la mal llamada transición, fué una patada hacia delante, en la que no se hizo justicia con un régimen que aplastó a la sociedad española durante 40 años, que no expropió bienes y derechos a todos los allegados al régimen, que actualmente constituyen los grandes poderes nacionales.