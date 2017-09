El 61% de los catalanes cree que el referéndum del 1-O no es legal ni tiene validez internacional

Al 9, otro indepe que no entiende de leyes....



Os creéis en el derecho de coger una cosa amarilla y decir que es roja.



La aplicación del 155 lleva un proceso legal y no se ha ejecutado, con lo que lo exacto es decir que NO se ha aplicado.



Otra cosa es que los supremacistas catalanes no sabíais que hay otras leyes que permiten la intervención en vuestras cuentas corrientes o en la coordinación de los mossos.



Si todavía no has comprendido que el 155 elimina vuestras competencias y que nada de lo que se ha hecho las toca, es que eres de esos indpes "no listos", eres de la masa, seguro que no llevas la vida que llevan Puigdemont y su banda.



Nunca habíais tenido la competencia de gastar dinero público en un referéndum ilegal, controlar las cuentas para asegurarlo no quita una competencia que NUNCA tuvisteis.



Los mossos NUNCA tuvieron la competencia de dejar toda la noche a la Guardia Civil en el edifico de economía. La "coordinación" posterior no os quita ninguna competencia, solo se asegura de que vais a cumplir con las competencias... LEGALES.



A ver si lo entiendes así, la Generalitat y los Mossos tienen MILES de competencias.



El estado se ha asegurado de que las cumplís y no os atribuis unas nuevas que nunca habíais tenido.



Las intervenciones realizadas aseguran vuestras competencias, no os las quitan.



No, no se ha aplicado el 155. Eso lo dejamos para después del 1 de octubre y dependiendo de la reacción de los políticos de la Generalidad.



Y entonces vas a saber de verdad lo que es el 155. No va a haber dinero para seguir subvencionando la TV3 mientras haya pobreza en Cataluña... y el resto de España, por ejemplo.