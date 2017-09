Los Mossos reculan en su desafío al fiscal y aceptarán el mando de Interior para frenar el 1-O

Cataluña humillada, sus dirigentes con las dos rodillas hincadas en tierra. Requisada todas las papeletas, cartelería ordenadores etc, registro de sus consejerías, intervención de sus cuentas, toma de control de sus cuerpos de seguridad, detención de sus altos cargos. Disolución de sus organismos, y todo ello sin oponer resistencia, no mas allá de cuatro pringados gritando y cantando la estaca. Si estos dirigentes que tenéis os van a conseguir la independencia, lo teneis claro, mucho hablar de desobediencia y al final acatan todo lo que desde Madrid les van dictando. Todos los paises que se han independizado han luchado por ello hasta el final hasta las últimas consecuencias. Govern de risa, disuelven la junta electoral para no pagar multas, no decían que ivan a desobedecer, pues no las paguen. Lo dicho Cataluña humillada y la risa del resto de España. Los dirigentes catalanes no tienen el coraje de llevar a los catalanes a la independencia, son de risa.