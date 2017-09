Pedro Sánchez advierte a los catalanes: "El 1-O no va de echar a Rajoy, sino de romper España"

Pdonono a parte de ser un impresentable, parece no tener dos dedos de frene, ante los que incumplen la legalidad vigente y pretenden destrozar la constitución y la soberanía nacional solo se le ocurre atizar a Rajoy y decir :DIÁLOGO , sabiendo el significado de DIÁLOGO para los independentistas: más pasta y más concesiones , en detrimento del resto de españoles



Que piel tan finita tiene y que poca firmeza a la hora de criticar a los políticos independentistas por pretender cargarse la constitución y dar un golpe de estado, no puede ser más simplón y caer más bajo un líder del PSOE , sin defender contundentemente la unidad de España y la legalidad vigente



Ahora no es el momento de hacer campaña electoral es la hora de defender España. y esto pdnono no lo ha entendido