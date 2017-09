Interior toma el control de los Mossos con un mando único policial

Al 2, perdón por la corrección, pero "ni nada" NO.



Se está mirando con lupa lo ocurrido hasta ahora por si pudiera tener también responsabilidades penales.



No sólo va al paro en breve, es que es otro de los que podría desfilar por los juzgados en los próximos años.



Y no por los juzgados de Barcelona, por los juzgados de Madrid.



Desde que se habla de sedición, la competente para juzgar es la Audiencia Nacional.



El puente aéreo echará humo los próximos meses.



Creo que los restaurantes de la zona de Madrid donde está (en la zona de Colón de Madrid) deberían empezar a comprar butifarras para años.