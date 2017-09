Interior podría asumir hoy la coordinación de los Mossos con el resto de cuerpos de seguridad

Si señor, una gran decisión. Si el mierda este no se moja han de poner al mando a uno que lo haga.



No pensé que diría esto pero cada vez me gusta más como lo está haciendo el gobierno, hasta Mariano esta en su situó de una vez y cuando más falta hacía.



Lo que es un poco impresentable es la posición de los socialistas que votaron en contra del apoyo a gobierno y jueces el otro día claro que con el clon Sánchez nada se puede esperar, solo quiere el sillón.



Lo de los podemitas al fin se han quitado la careta y se muestran como son, al lado de los golpistas, les importa España un pimiento!! Impresentable!!