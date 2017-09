El TSJC ordena bloquear la web donde están publicados los colegios electorales del referéndum del 1-O

Miren ustedes,



Yo hace ya como 7 años que leo este diario, igual que otros. Algunos con inclinaciones políticas hacia un lado y otros hacia otro. Algunos mas políticos, también de regionales, otros mas internacionales, otros mas económicos…. Total que a diario repaso las noticias de todos con la intención de contrastar información. Igualmente decir que si la noticia es de una región concreta, consulto los periódicos de esa región.



En definitiva quiero deciros que si la información no la contrastas no te estas informando, sino que dejas que te mientan.



No se imaginan ustedes la de mentiras interesadas que se dicen por todas partes…. Pero no hay que darle la culpa al mentiroso si te engaña. El mentiroso tiene un AS en la manga, sabe que el oyente mayoritariamente es tonto.



Fin de la cita