Los policías se quejan de los camarotes en los que residirán durante el operativo del 1-O: "Esto es un zulo"

Clarooo, la culpa la tiene quien defiende la ley, no los que se la saltan y quieren imponer una independencia ilegal, sin garantía alguna, a media Cataluña y toda España. No tienen la culpa los que destrozan coches de policía, y hacen caceroladas bajo sus ventanas, y amenazan a alcaldes de PP, Ciudadanos y PSC, y se pasan por el forro a medio parlamento catalán, y crean leyes propias inventadas por ellos al margen de las leyes reales, y presionan y chantajean con gritos en la calle...esos no tienen la culpa....la culpa la tienen quienes respetan y hacen cumplir la ley.







Claro guapis, por eso todos los gobiernos del mundo os apoyan indepens, porque la culpa no la tenéis vosotros...espera, que no os apoya ni un gobierno...bueno, Maduro ahí anda.