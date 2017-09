Interior comunica a la Generalitat el envío de refuerzos de Policía y Guardia Civil a Cataluña

laguardiacivil es un entefranquista.



tanto lapoliciacomoeljercito no tienejuridicción sobre losmossos ni encataluña.



no sé si elppylamoncloa exagera con sus aciones sobrecataluña o lesobligan losque tienecapitaleesencataluña, el o1 puede pasar y no dar un resultado claro.



lo de detener a yunqueras y demas esungolpe ageneralitatdemocracia.



les dice ponciopilato alpp que puigdemonyyunqueras no han hecho daño ni mal.