Piolín, protagonista inesperado del 1-O a cuenta de la Policía Nacional

Toc, toc....Alguno con conocimiento en el gobierno del PP o habrá que replantearse mi voto en las próximas elecciones. España se va a la mi.erda con la clase política que tenemos. En fin, que Dios nos coja confesados. A veces, no me extraña que se quieran independizar catalanes, gallegos, vascos, extremeños, andaluces, etc... Casi 8 años de zp y casi 7 de Rajoy, suman 15 años de inutilidad. Es para verlo y aún así, no creerlo



Por favor Magestad Felipe VI, tome medidas por favor