'The Economist' pide a Puigdemont que dé un paso atrás y califica su referéndum de "temerario"

al#7



Mariano Rajoy: “No podemos resignarnos a más subidas de impuestos”. “No se pueden subir los impuestos“. “Nadie en época de recesión y de crisis sube los impuestos”. “Hay que bajar el IRPF”. “Yo no quiero abaratar el despido”. “Yo no creo que haya que abaratar el despido”. “Yo le voy a meter la tijera a todo salvo a las pensiones públicas y luego aunque sea competencia de las Comunidades autónomas, la sanidad y la educación”. “Le pido que no autorice una nueva subida de la luz porque eso afecta al poder adquisitivo de la gente”. “Y yo desde luego no pienso dar ni un euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho Vds.”. “Me presento a las elecciones sabiendo muy bien cómo están las cosas o por lo menos parte de las cosas, y por lo tanto soy consciente de eso”. “No me voy a quejar de la herencia que reciba”. No va a haber ningún rescate de la banca española” ¿Quién subió el IRPF, los impuestos sociales, la luz y el butano…?