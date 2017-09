Nuevo intento de Puigdemont para facilitar el voto el 1-O: una web informa a cada catalán de su colegio electoral

Yo, como ciudadano, siempre que he tenido que solicitar algo al Ayuntamiento de Barcelona, me lo han denegado. Presento una solicitud reclamando algo que legalmente me corresponde. Me contesta el Ayuntamiento de Barcelona. Me dice que debo presentar más documentación. Que tengo que presentar una serie de certificados. Dichos certificados son imposibles de obtener. No te dicen dónde los tienes que pedir. Y aunque sepas quiénes te pueden dar dichos certificados, te dicen que no te los dan. Te dan únicamente 5 días de plazo (normalmente, en pleno mes de agosto, cuando quienes te tienen que dar los certificados están de vacaciones). El Ayuntamiento de Barcelona siempre se sale con la suya. Siempre se agarra a cualquier artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Además, no puedes hablar por teléfono directamente con la alcaldesa Ada Colau. Tienes que hablar con un funcionario que no tiene ni pu-ta idea de nada.



Entonces, a mí no me sorprende en absoluto que los políticos cometan delitos y no pisen jamás la cárcel. Y, que yo sepa, los políticos también son ciudadanos. Las leyes siempre las incumplen. En cambio, los ciudadanos no solamente cumplimos con todas las leyes, sino también con las que se inventan algunos ayuntamientos. Así evitan tener que indemnizar a un ciudadano que reclama algo legalmente.



En Cataluña, los ciudadanos normales (quienes nos sentimos españoles, ya que lo somos, co-jo-nes) nos sentimos impotentes ante tanta tomadura de pelo por parte de los ayuntamientos.



