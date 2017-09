Miles de personas, convocadas sin descanso en las calles de Barcelona contra la "represión"

Miles de personas han vuelto a las calles este jueves para concentrarse ante en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la "represión" del Estado por el referéndum del 1 de octubre. Noche de tensión en Cataluña tras los registros de la Guardia Civil.

Convocados por la ANC y Òmnium Cultural, los concentrados piden libertad para los altos cargos del Govern detenidos el miércoles por la Guardia Civil por su vinculación con los preparativos del el 1-O. Fuentes de las entidades soberanistas han destacado que la manifestación no se desconvocará hasta que se libere a todos los detenidos: "Dormiremos aquí si es necesario".

Allí han recibido en la tarde del jueves la noticia de la publicación de los colegios electorales a los que podrá acudir cada catalán el 1-O.

Los altos cargos que todavía están detenidos -algunos ya han sido puestos en libertad- no están en el TSJC, sino en varios cuarteles de la Guardia Civil, pero se ha elegido este escenario para la concentración por su simbolismo y porque el caso lo está llevando el Juzgado 13 de Barcelona.

La movilización se centró el miércoles ante la sede de la Consejería de Economía, en el cruce de Rambla de Cataluña con Gran Vía, y se desconvocó a medianoche para volverla a convocar este jueves ante el TSJC a partir de las 12 horas.

???? Acabem de començar i ja ho podem dir: ho estem tornant a petar!

Si encara no hi sou no us preocupeu, us esperem aquí! #LlibertatDetinguts pic.twitter.com/uVE6IARPmh