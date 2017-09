Los estibadores de Barcelona acuerdan no proveer a los ferrys del operativo policial contra el 1-O

Parece ser que los estibadores de Barcelona, asociados en la Organización de Estibadores Portuarios de Barcelona, han acordado este jueves en asamblea no dar servicio a los dos grandes barcos que contrató el Ministerio del Interior para alojar a la Policía Nacional y Guardia Civil y que están atracados en el puerto de Barcelona.



Pues a esos trabajadores se les sancione por no cumplir con sus obligaciones y se les mande al paro.



Además se les puede aplicar el Estado de Sitio y militarizar y por tanto poder aplicarles el Código Penal Militar, (como pasó con los controladores aereos).



No desafíen al Estado.