La Policía Nacional acude a la sede de la CUP para requisar carteles del 1-O

Protestas en Barcelona tras el operativo contra el 1-O de la Guardia Civil

Protesta por las calles de Barcelona tras la operación de la Guardia Civil. Foto: EFE

Agentes de antidisturbios de la Policia Nacional se han personado este miércoles a mediodía por orden judicial ante la sede de la CUP donde han requisado carteles en favor del referéndum del 1-O, han explicado fuentes de la formación.

Las mismas fuentes han concretado que el decomiso se ha producido en un coche frente a la sede de los 'cupaires' que contenía los carteles, mientras agentes encapuchados acordonaban la sede, entraban en ella y salían minutos después con cajas.

Según se ha podido comprobar, dentro de la sede hay una veintena de militantes de la CUP y a las puertas se han concentrado más de un centenar de perosnas, entre ellas el exdiputado David Fernàndez y las diputadas Mireia Boya y Gabriela Serra.

El propio Fernández ha llamado a los manifestantes concentrados ante la sede a no cejar en su protesta si la Policía Nacional no muestra una orden para decomisar material del 1-O: "No tenemos claro si tienen orden judicial. Si no la tienen, aquí no se mueve ni Dios".

A las puertas se han vivido algunos momentos de tensión entre los agentes antidisturbios y concentrados, y entonces los militantes que estaban dentro de en la sede han sacado los carteles de la CUP que llaman a votar 'sí' en el 1-O y los han entregado a los concentrados.

Dos grupos de agentes antidisturbios se han colocado en los cruces que flanquean la sede -en la calle Casp con Sardenya y en Casp con Marina-, según se ha podido constatar.

ATENCIÓ! Membres de la Policia Nacional encaputxats envolten la seu de la CUP, els militants som a dins #SensePor — CUP #referèndumCAT (@cupnacional) 20 de septiembre de 2017

