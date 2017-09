Puigdemont: "El Estado ha suspendido el autogobierno catalán y ha aplicado de facto el estado de excepción"

Yo no he votado la Constitucion. Los que peor lo pasamos, los menores de 36, no hemos votado la Constitucion tardofranquista del regimen del 78. Queremos una nueva que garantice nuestros derechos, no los de los fascistas, funcionarios y pensionistas. Este pais esde unos, no de todos. Vamos Cataluña. Vuestra independencia nos señala el camino.