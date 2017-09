PSOE, Podemos e independentistas tumban la propuesta de Cs para apoyar al Gobierno por el 1-O

Cataluña no es una nación.El termino "nacion de naciones" ,como definición de España,es un termino retorico carente de contenido ,no significa absolutamente nada.







Podemos quiere dinamitar el estado ,mientras que el PSOE ,sin querer dinamitarlo, esta poniendo las bases para que la nacion española reviente en un futuro.Señores del PSOE los experimentos con gaseosa.Pedro Sanchez,el que dijo que no pactaria con populistas, se vuelve a cargar el PSOE y sus propuestas politicas estan carentes de sentido son humo y nada mas que humo.







Es mas no me extrañaria nada que tal como esta el PSOE,es decir en el limbo ,volvieran a coquetear con Podemos.