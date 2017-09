ERC se excluye de comisión territorial del PSOE porque están "hartos de pagar Fantas"

Propuesta parlamentaria de los socialistas por la situación catalana

El portavoz de ERC en el Congreso Gabriel Rufián. Foto: EFE

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha explicado hoy que no han apoyado la creación de la comisión de diálogo sobre Cataluña que propone el PSOE y que no irán a sus debates porque están "hartos de pagarle Fantas a tantísima gente".

Rufián, en declaraciones a los periodistas antes de la reunión de la Junta de Portavoces, ha reconocido que les parece "indigno" no dar pie a un debate en el Congreso, por lo que ha anunciado su abstención.

Pero al mismo tiempo ha confirmado que no irán a esa comisión de estudio sobre el modelo territorial: "No porque tengamos manía al PSOE, sino porque tenemos memoria, nos acordamos del apoyaré, cepillaré,..., y estamos bastante hartos de pagarle Fantas a tantísima gente".

Rufián ve "absurdo" crear esa comisión "a estas alturas" y dice que lo que quiere del PSOE es que sean "decentes" y no que presenten esa iniciativa pero luego apoyen otras del PP o planteen aplicar el artículo 155 de la Constitución. "Así que, no iremos, no participaremos en ese pagafantismo", ha insistido.

ERC tampoco apoyará este martes la propuesta de Ciudadanos que pide apoyar al Gobierno en la defensa de la legalidad y ve "normal" que "la filial del Partido Popular actúe como el PP".

"Lo dramático es que se esté parando ahora a gente en un peaje simplemente porque lleven papeletas con votos", ha denunciado.

Sobre la asamblea de cargos públicos que propone Unidos Podemos, le da la bienvenida pero espera que el partido de Pablo Iglesias se la explique con detalle y no comparte el diagnóstico de la formación morada.

"Creo que el diagnóstico de Podemos es que los independentistas somos españoles cabreados con Rajoy y que si se ponen ellos todo cambia. Pero hay de todo en el independentismo y no va solamente de Rajoy sino que va de Pedro Sánchez, de Rivera y de todo un Estado que va contra la soberanía" de Cataluña, ha dicho.

El PNV sí la apoya

El PNV sí ha apoyado la creación de la comisión sobre el modelo territorial del PSOE porque considera, según ha señalado su portavoz, Aitor Esteban, que el diálogo es necesario "más que nunca" para solucionar este problema político.

Ha advertido, eso sí, de que se puede "errar el tiro" si se plantea hacer solo una "reflexión genérica" sobre las autonomías y no se buscan soluciones a "un problema nacional como es el catalán.

En la misma línea estaría a favor el PNV de lo que plantea Podemos, aunque Aitor Esteban ha señalado que, antes de pronunciarse, el partido morado debería concretar su propuesta.

Por el contrario, el PNV votará esta tarde contra la iniciativa de Ciudadanos que busca respaldar la actuación del Gobierno ante el desafío independentista, porque para este partido el Ejecutivo está, precisamente, "falto de política" y sólo responde a este problema con "medidas de fuerza", incluso a veces "forzando la ley".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, ha confirmado su voto en contra de la iniciativa de Ciudadanos y ha denunciado el "estado de excepción encubierto" que está viviendo Cataluña.

En su opinión, lo que "toca ahora" es decir que "se está con el derecho de autodeterminación" y el referéndum del 1 de octubre en Cataluña.

"Eso es lo que vamos a hacer desde Bildu, a la vez que seguiremos denunciando todas esas medidas que parece se van a seguir dando en los próximos días de cara a agudizar ese Estado de excepción", ha concluido.

