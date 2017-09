La Guardia Civil lanza una operación contra la gestión del agua de Girona en la etapa de Puigdemont como alcalde

ya me extrañaba que tardarban tanto en buscar algo relacionado con puigdemont.



todavia me acuerdo de los 13 m de euros de x.trias (ah ,que al final no era verdad)



y las cuentas en luxemburgo de los mas,junqueras etc. (ah,que tampoco era cierto)



ya vimos el documental de las cloacas de interior,y tambien oimos como se afina un fiscal y se jactaban de cargarse la sanidad cat. en fin una pena.............