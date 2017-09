Cuelgan carteles falsos de Cs, PSC y PP a favor del 'no' en el referéndum para incentivar la participación

Los socialistas catalanes los llevarán a la Fiscalía

Los carteles falsos encontrados. Foto: PSC / Twitter

Varias localidades catalanas han amanecido con carteles falsos de Cs, el PSC y el PP a favor de votar 'no' en el referéndum del 1 de octubre, en el marco de una campaña para incentivar la participación.

Según fuentes socialistas, el PSC llevará este martes a la Fiscalía "la usurpación de las siglas y la marca en una campaña ilegítima": el posicionamiento del partido es el de no tener nada que ver con una votación que ve ilegal y que por eso llama a la ciudadanía a no ir a las urnas.

En el cartel del PSC puede leerse 'Vota 'no' y construyamos una nueva España'; en el de Cs, 'Vota 'no'. Ciudadanos unidos, ciudadanos mejores', y en el del PP, 'Por España, vota 'no''.

