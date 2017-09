Puigdemont y sus exageraciones sobre el apoyo internacional al procès catalán

Al 2, son solo un botón de muestra de lo que os están haciendo.



Se llama adoctrinar y es un problema muy grande.



Tan grande como que han conseguido que la mitad de los catalanes vaya hacia una profunda depresión.



Frente a la motivación positiva para adaptarse a las circunstancias y ser feliz, os han hecho perseguir un imposible (que les beneficiaba a ellos) y ahora vais a sentir una frustración de tal magnitud que familias enteras perderán la ilusión de seguir adelante.



Lo que tú llamas un "no problema" es la mayor agresión que NUNCA haya cometido nadie contra los catalanes.



Os han hecho un daño tremendo, solo tienes que mirar cómo te sientes tú.



¿Qué te entristece más, el atentado de las Ramblas o que sigas siendo español?



Y no me refiero a que puntúes la gravedad (las muertes ganan), me refiero a midas qué te entristecerá y te ocupará más tiempo durante cada día del resto de tu vida.



Si tienes hijos... ¿cómo se sienten? ¿Son felices?



Algún día te darán las gracias.