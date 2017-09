El PP suma a Ciudadanos a la aplicación del artículo 155 tras la rebaja del veto del PSOE

Al 8, si no has entendido que un político no puede hacer lo que hacen los jueces es que el que no da la talla eres tú.



Los políticos hacen las leyes, las juzgan los jueces y las aplican la policía (cuando no hay más remedio).



¿Qué crees que deberían hacer y no han hecho ya?



Cada actuación va a ser denunciada ante tribunales internacionales.



Más nos vale que haya jueces avalando TODAS las decisiones tomadas.



Los indepes creían que íbamos a actuar sin jueces y era lo que querían.



¿Tú eres indepe? Es que lo de "vallan" duele, a ver si eres de esos que hablan español de milagro.