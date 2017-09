Hacienda controlará también los pagos con tarjeta de altos cargos de la Generalitat

Si España hubiera aprendido de Francia, la situación no hubiera llegado hasta donde estamos. En Francia hay Vascos, Catalanes, Bretones, Nizardos, Alsacianos, Saboyanos, Borgoñones, Provenzales, Normandos, ....... pero Francia hizo una Constitución en 1958 para hacer que la Nación perdurara, fuese fuerte y estuviese Cohesionada. Para ello fue fundamental haber implantado el Francés como única lengua oficial del Estado, no dar poder a los territorios, no crear Autonomías, sino que todo depende el Estado Central. En España se hizo todo al revés. Y por eso en Francia los Partidos Nacionalistas han ido desapareciendo, mientras que en España no han parado de crecer. A los Nacionalistas hay que cortarlos de Raíz como hicieron en Francia, y no alimentarlos como se ha hecho en España.