Pablo Iglesias propone a partidos y alcaldes una asamblea extraordinaria para tratar el 1-O

Iglesias reivindica "el diálogo, la convivencia y la libertad de expresión"

Ve necesaria una reunión entre cargos públicos de diferentes partidos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha lanzado este lunes, como máximo representante de su grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, una propuesta al resto de fuerzas políticas para celebrar una asamblea en la que parlamentarios y alcaldes aborden la situación en Cataluña y presionen la Gobierno para que busque una solución dialogada y pactada, que a su juicio debe pasar por un referéndum acordado y con garantías.

En concreto, Iglesias ha explicado que a esta asamblea estarían convocados parlamentarios tanto del Congreso, del Senado, las cámaras autonómica y el Parlamento Europeo, y alcaldes de municipios de más de 50.000, que estén comprometidos con la defensa de "los derechos civiles", frente a la política de "excepcionalidad" que está desarrollando, a su juicio, el PP, y que "pone en peligro la democracia".

"Es fundamental entender que los demócratas debemos apostar por dar la palabra a la ciudadanía y no restringir la democracia y los derechos civiles. Pensamos en la situación de conflicto que hay entre el Gobierno del Estado y la Generalitat requiere diálogo y soluciones políticas democráticas para afrontarlo", ha defendido.

Entre esas soluciones, el grupo confederal sigue defendiendo la necesidad de celebrar un referéndum pactado entre el Estado y la Generalitat, que tenga garantías, y así quieren ponerlo de manifiesto en esa asamblea que proponen. "Esa asamblea podría dirigir al Gobierno un manifiesto que le emplazara a dialogar con la Generalitat, para buscar soluciones políticas al conflicto de Cataluña, que permitan que todos los catalanes puedan convocar un referéndum pactado, acordado con el Estado, para decidir su futuro", ha detallado.

Movilización irreprimible pero no vinculante

Podemos entiende que la convocatoria del 1 de octubre es una "movilización" que no se debe reprimir, pero no un referéndum vinculante. En este sentido, la dirección del partido morado ha evitado, por lo menos hasta el momento, llamar directamente a la participación, como sí ha hecho su organización en Cataluña, Podem, con la que mantiene serias discrepancias y tensiones desde hace meses. De hecho, el líder autonómico, Albano Dante Fachin, no participa en la reunión.

Sin embargo, Catalunya En Comú, el principal referente en Cataluña de la cúpula estatal de Podemos, sí dio la semana pasada el paso de participar en la consulta convocada para el 1 de octubre. La dirección no se ha posicionado públicamente al respecto todavía.

