El 'plan B' del Govern: una convocatoria in extremis de elecciones catalanas

Número 8, te olvidas de algo fundamental: el PP, por mucho que estéis dando la paliza con el caso Gürtel (que si la Gürtel, es que la Gürtel, ¡no veas con la Gürtel!, ¡me "cagüen" la Gürtel!, etc.)... El PP, por si no lo sabías, defiende -como no podría ser de otra manera-



la UNIDAD de ESPAÑA.



En cambio, ¿qué hacen los independentistas? Quieren ROMPER la UNIDAD de ESPAÑA.



Con esta explicación para niños de parvulitos, ¿todavía no sabes quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¡Los del PP son los buenos! ¡Y los independentistas son los malos!