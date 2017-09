Antonio Tejero: "Exijo un juicio comparativo entre el 23-F y lo que está ocurriendo en Cataluña"

La izquierda española es penosa, no saben ni donde tienen la mano izquierda.



Y pensar que me engañaron en mi época de juventud, y que luego en el año 1982 voté al PSOE, en fin, lo asumo pero me averguenzo de ver a esta panda de canallas que campan por la moqueta al son de los dineros públicos.



Espero que otro Tejero aparezca y esta vez se haga con el poder, ó lo que queda de España va a desaparecer.



Hay que reconocer que lo que tenemos ahora se lo debemos todo a Franco, y que esta canallesca está despilfarrando y dilapidando.



Franco no lo habrá hecho tan mal, cuando vienen a España a comer todos los comunistas del bloque soviético, vienen del Reino Unido a operarse gratis a la Seguridad Social, y de paises de Sudamerica no digamos, de Bulgaria a trasplantarse con engaños, Seg



Social creada por Franco, y todos estos paises lo criticaban. `pero no saben que se aprovechan de su legado.



La ralea mas baja del escalafón de los politicos se la llevan desde luego los nacionalistas catalanes y vascos, son putrefactos y un cáncer para España. Abajo las autonomias que son la caverna de los nacionalismos y de los politicos de salón de pacotilla.



Alguien deber poner orden en todo este caos, ó el barco se hundirá. Prefiero el orden a esta falsa democracia.



Dios en la casa de todos y cada uno en su casa.



Eso del multiculturalismo estaba muy bien para Zapatero, pero mira por donde vamos con tanta mezcla rara.